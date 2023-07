Atelier traduction de l’espagnol au français Instituto Cervantes, Biblioteca Octavio Paz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 14 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit bibliotheque.germaine tillion@paris.fr Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de le comprendre, c’était de s’y mettre ? De goûter au plaisir de modeler une phrase, de faire se rencontrer sens, images, rythmes et sons des mots ? Rendez-vous à la bibliothèque Octavio Paz de l’Instituto Cervantes de Paris le 14 octobre. La bibliothèque Octavio Paz de l’Instituto Cervantes de Paris et la bibliothèque Germaine Tillion de la Ville de Paris vous invitent à l’atelier de traduction proposé par ATLAS (association pour la promotion de la traduction littéraire). Avec Hélène Serrano les participants seront invités — à l’aide d’un mot-à-mot ou d’un lexique — à explorer un extrait littéraire de Federico García Lorca. Pendant deux heures le groupe des traducteurs d’un jour se mettra à l’écoute du texte original pour se l’approprier et aboutir à une ou plusieurs traductions. L’atelier se clôturera par la lecture et des échanges des versions et trouvailles du groupe. Des personnes de tous niveaux d’espagnol, y compris débutants, peuvent participer. Au premier semestre 2024, une deuxième séance se déroulera à la bibliothèque Germaine Tillion. Née à Paris de parents espagnols, Hélène Serrano est passée en 2009 du spectacle vivant à la traduction littéraire. Elle a à son actif une douzaine de romans, ainsi que des nouvelles, BDs, poèmes et divers textes en lien avec la scène. Les ateliers de traduction sont l’occasion pour elle de partager son amour de la langue et de vivre avec les lecteurs des expériences uniques de création collective. Instituto Cervantes, Biblioteca Octavio Paz 11, Avenue Marceau 75116 Paris Contact :

