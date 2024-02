Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de le comprendre, c’était de s’y mettre ? De goûter au plaisir de modeler une phrase, de faire se rencontrer sens, images, rythmes et sons des mots ? Rendez-vous à la bibliothèque Germaine Tillion le samedi 2 mars.

La bibliothèque Germaine Tillion et son partenaire

la bibliothèque de l’Instituto Cervantes de Paris

vous invitent à l’atelier de traduction proposé par ATLAS (association pour la promotion de la traduction littéraire).

Accompagnés par Marianne Millon, les participants seront invités — à l’aide d’un mot-à-mot ou d’un lexique— à explorer un extrait de l’oeuvre de José Carlos Somoza.

Pendant deux heures le groupe des traducteurs d’un jour se mettra à l’écoute du texte original pour se l’approprier et aboutir à une ou plusieurs traductions.

L’atelier se clôturera par la lecture et des échanges des versions et trouvailles du groupe. Des personnes de tous niveaux d’espagnol, y compris débutants, peuvent participer.

Marianne Millon est traductrice littéraire de fiction en langue espagnole et catalane. Parmi les auteurs traduits, nous pouvons évoquer : José Carlos Somoza (Espagne), Albert Sánchez Piñol (Catalogne), Alberto Ruy Sánchez (Mexique), Wendy Guerra (Cuba), María José Ferrada (Chili) et Mercedes Rosende (Uruguay). Nombre de ces traductions sont présentes à la bibliothèque Germaine Tillion. Elle anime régulièrement des ateliers de traduction en Master de traduction à l’université, en collège et lycée.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

