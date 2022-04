Atelier Traces et Indices Querrien Querrien Catégories d’évènement: Finistère

Querrien Finistère Qui chante dans ma campagne ? Accompagné de Marie Nocus, naturaliste généraliste de formation, viens t’initier à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Parmi ce concert que nous offre la nature nous distinguerons quelques uns de ces virtuoses à plumes comme le pouillot véloce ou encore le troglodyte mignon !

Pense à prendre tes jumelles si tu en as et une bonne paire de chaussure de marche.

