Atelier traces de sable à Keremma Plouescat, 23 mars 2022, Plouescat.

Atelier traces de sable à Keremma route de Goulven Maison des Dunes Plouescat

2022-03-23 – 2022-03-23 route de Goulven Maison des Dunes

Plouescat Finistère

Réalisation d’une création éphémère géante et collective sur le sable. Décoration artistique avec la laisse de mer découverte sur l’estran. Apporter ses râteaux et griffes.. Sur réservation. En famille. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

semaines.petite.enfance@hlc.bzh +33 2 98 69 69 96 http://www.hautleoncommunaute.bzh/

