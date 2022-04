Atelier toyphotography avec mononoeil [sur inscription] Musée du Jouet, 30 avril 2022, Colmar.

Atelier toyphotography avec mononoeil [sur inscription]

Musée du Jouet, le samedi 30 avril à 14:30

A travers l’oeil unique de son appareil photo, mononoeil vous immerge dans un monde miniature où les figurines et les jouets évoluent dans des décors, naturels ou comestibles. Et grâce à un habile jeu de lumières et un soin des détails, ses modèles s’animent de façon réaliste mais aussi amusante. Au cours de cet atelier d’initiation à la toyphotography, Dominique Ambs invitera les participants à découvrir les techniques de base pour réaliser des mises en scène de jouets et offrira son expertise pour avoir des prises de vue plus vraie que nature. Les participants devront se munir d’un appareil photo ou d’un smartphone. Et s’ils le souhaitent, il ne faut pas hésiter à venir avec ses propres figurines. La réservation avec paiement est obligatoire. Cette animation est ouverte aux adultes comme aux enfants à partir de 11 ans (et accompagné d’un adulte). Pour s’inscrire, c’est très simple. Remplissez le formulaire et laissez-vous guider : [[https://forms.gle/uw2iNMWPWWAGLfC6A](https://forms.gle/uw2iNMWPWWAGLfC6A)]( https://forms.gle/uw2iNMWPWWAGLfC6A)

Sur inscription. Tarif : 8 € /adulte et un forfait de 10 € pour 1 enfant et 1 adulte.

Dominique Ambs, alias mononoeil, artiste photographe à l’univers original et décalé, animera un atelier de toyphotography (photographie de jouet), le samedi 30 avril 2022 au musée de 14h30 à 16h30.

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T16:30:00