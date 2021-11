Vitry-sur-Seine Exploradôme Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Atelier TOUT UN ROMAN PHOTO Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Laissez libre cours à votre créativité afin d’inventer une histoire illustrée avec des photos ou images sur l’un des trois thèmes proposés : les super héros, les animaux ou les éco-gestes. En jouant avec vos images, vos idées et les dialogues mis en valeur par une variété de bulles, de vignettes et de titres mis à votre disposition, créez une bande-dessinée originale qui reflète votre style ! Un atelier idéal pour révélez les créateur·rice·s numériques qui sommeillent en vous !

8€, Réservation Obligatoire

Venez créer votre propre bande-dessinée à partir de photos ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

