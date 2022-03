Atelier tout-tout-petits : Dans tous les sens Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Musée Archéa, Louvres, le mercredi 27 avril à 10:00

Cette visite-atelier est conçue pour les plus jeunes et leurs parents pour partir à la découverte du musée à travers les sens. Du mini-bac de fouilles à la poterie, en passant par la découverte de leur environnement, les enfants déambuleront à travers l’espace d’exposition pour une première approche sensorielle du musée. Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Tarif : 5 euros par enfant. Sur réservation, par téléphone ou sur le [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/atelier-tout-tout-petits). Pour en savoir plus sur les [autres ateliers proposés par ARCHÉA.](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers)

5 € par enfant, inscription obligatoire.

Un atelier destinés aux enfants de 18 mois 3 ans pour une première découverte sensorielle du musée.

