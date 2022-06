Atelier tout public : Taille de pierre

Atelier tout public : Taille de pierre, 15 juillet 2022, . Atelier tout public : Taille de pierre

2022-07-15 – 2022-07-15 EUR Après une présentation des sculptures romanes de l’église, mettez-vous dans la peau d’un tailleur de pierre et sculptez votre propre bas-relief avec l’aide de Sébastien Fernex et Séraphin Anstett. Adultes et enfants à partir de 7 ans. Les places sont limitées, contactez-nous pour réserver. Essayez-vous à la taille de pierre et repartez avec votre bas-relief ! Après une présentation des sculptures romanes de l’église, mettez-vous dans la peau d’un tailleur de pierre et sculptez votre propre bas-relief avec l’aide de Sébastien Fernex et Séraphin Anstett. Adultes et enfants à partir de 7 ans. Les places sont limitées, contactez-nous pour réserver. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville