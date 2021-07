Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs Atelier tout public « papier, craie, Roche » Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Partez à la découverte de l’univers de Juliette Roche, une femme artiste, passionné, peintre mais aussi écrivaine. Vous aussi que vous soyez petit ou grand, mélangez ces deux pratiques en vous amusant pour créer votre chef d’oeuvre ! **A noter** : Sur réservation

gratuit sur réservation

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

