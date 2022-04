Atelier tout public “La mare et ses habitants”

Atelier tout public “La mare et ses habitants”, 9 août 2022, . Atelier tout public “La mare et ses habitants”

2022-08-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-09 17:00:00 17:00:00 À l’occasion de cet atelier nature venez découvrir en famille le monde fascinant des petites bêtes de la mare qui navigue entre la terre et l’eau.

Nous observerons comment ces animaux ont su s’adapter aux deux mondes. Inscription obligatoire. À l’occasion de cet atelier nature venez découvrir en famille le monde fascinant des petites bêtes de la mare qui navigue entre la terre et l’eau.

Nous observerons comment ces animaux ont su s’adapter aux deux mondes. Inscription obligatoire. À l’occasion de cet atelier nature venez découvrir en famille le monde fascinant des petites bêtes de la mare qui navigue entre la terre et l’eau.

Nous observerons comment ces animaux ont su s’adapter aux deux mondes. Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville