Musée Archéa, Louvres, le vendredi 5 novembre à 15:00

Partir à la découverte des animaux du passé, en observant les traces retrouvées par les archéozoologues, pour une première approche ludique de l’archéologie et des collections du musée. Les enfants pourront ensuite reproduire et associer les empreintes et les animaux auxquels ils appartiennent. Pour les enfants de **4 à 6 ans**. Réservation obligatoire sur notre [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers), ou auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02. Pour en savoir plus sur les [autres ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers).

5 € par enfants, inscription obligatoire.

2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T16:00:00

