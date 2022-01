Atelier tout-petits : le musée en puzzle Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

le vendredi 25 février à 15:00

Tout en observant différents objets fragmentaires des collections, les enfants pourront chacun reconstituer autant de puzzles afin de reconstituer fresques, squelettes ou encore la fameuse girouette du château d’Orville ! Atelier pour les enfants de **4 à 6 ans**. Réservation obligatoire sur notre [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers), ou auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02. Retrouvez [tous nos ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-tout-petits).

5 € par enfant, inscription obligatoire. Gratuit pour les accompagnateurs.

Découvrir les objets archéologiques du musée dont il ne reste que des fragments. ! Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

