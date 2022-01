Atelier tout-petits : blason des chevaliers Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Une première découverte des objets du musée liés au Moyen Âge, et la composition d’un blason à ramener à la maison, sous la forme d’un écusson. Atelier de 4 à 6 ans. Réservation obligatoire à partir d’un mois avant. Pour en savoir plus [sur les autres ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-tout-petits).

5 € par enfant, inscription obligatoire. Gratuit pour les accompagnateurs.

Choisir les motifs pour composer son propre blason !

