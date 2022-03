Atelier tout-petits “Au fil de l’eau” Mâcon, 20 avril 2022, Mâcon.

Atelier tout-petits “Au fil de l’eau” Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-04-20 – 2022-04-20 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR NOUVEAUTE 2022 : activité 1-3 ans

Invitation au rêve et à l’imaginaire, la visite ludique permet de partager un moment de complicité entre parents et tout-petits par des expériences sensorielles et poétiques autour du thème de l’eau. Pou r profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands.

Enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h / Sur inscription.

