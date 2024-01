Atelier Tous Reporters – formation video / photo Demain Nos Enfants Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 09h30 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

La participation demandée est de 50€ pour les étudiants et personnes sans emploi et 60€ pour les autres personnes, adultes, salarié.e.s (adhésion comprise à l’asso).

Vous souhaitez booster la qualité de vos réalisations photos et vidéos pour vos sites et réseaux sociaux ! Vous désirez améliorer vos résultats, découvrir les capacités de vos smartphones ou petites caméras ? Venez découvrir les bases et les trucs de pro pour bien démarrer

Vous apprendrez les bases du story-telling pour construire des reportages, teaser et interviews qui ont du rythme.

Vous maîtriserez les différents points de vue et plans séquences

nécessaires pour obtenir une bonne qualité de cadrage, de lumière et de

son.

Vous finirez par une initiation au montage sur première pro ou l’appli

de votre Smartphone et diffuserez vos contenus sur vos réseaux sociaux !

Une journée à la suite de laquelle vous repartirez avec de nombreux

conseils pratiques pour démarrer vos réalisations de manière autonome.

Public :

Particuliers, étudiants, services civiques, bénévoles ou community manager d’associations partenaires (réseau SENS)

Journée de 9H30 à 18H

Matin

– Optimisation des capacités du matériel des participants, réglages et choix applications pour Smartphones

– Maitriser les différents points de vue, cadrages et valeurs de plans.

– Maitriser les réglages du point et de l’exposition selon les contextes de lumière

– les bases du story-telling pour construire une vidéo qui a du rythme.

– Essais pratiques

Pause repas (chacun peut amener son pique-nique pour partager ce moment d’échange)

Après-midi

– Réalisation d’une vidéo et d’une interview

– Maîtriser la qualité de la lumière et de la prise de son

– Essais pratiques, tournage en extérieur ou intérieur

– Post-production, montage, synchro son, titrages, exports, diffusion

– Restitution/ Infos Matériel/ Projections

Lieu : Demain nos Enfants 176 rue Pelleport 75020 Paris

Contact : contact@demainnosenfants.org

Contact : contact@demainnosenfants.org https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/formation-tous-reporters-photographier-filmer-et-monter-une-video-1

Demain Nos Enfants