Atelier « Tous au Compost ! » Orgères-en-Beauce, samedi 6 avril 2024.

Atelier « Tous au Compost ! » Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Découvrez les secrets d’un compostage réussi avec Manon Jurgensen, guide-composteur !

Composter, c’est recycler les déchets verts de la maison et du jardin pour en faire un précieux engrais naturel. Mais quelles sont toutes les matières compostables ? Quelles sont les différentes méthodes et le matériel nécessaire pour fabriquer un compost de qualité ? Quand et comment l’utiliser ?

À l’occasion de la 11ème édition de l’opération nationale “Tous au Compost !” proposée par le Réseau Compost Citoyen, Manon Jurgensen, guide-composteur, vous initie à la pratique du compostage domestique des déchets organiques.

Elle proposera un jeu de tri des déchets, expliquera les secrets d’un compostage réussi et présentera le fonctionnement d’un lombricomposteur. Découvrez toutes les astuces pour cultiver votre jardin tout en préservant l’environnement ! 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

L’événement Atelier « Tous au Compost ! » Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-03-25 par OT COEUR DE BEAUCE