Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons, le dimanche 19 septembre à 15:30 gratuit

Tours, tourelles, clochers, à Soissons il y a pleins d’éléments verticaux qui sont comme des phares dans la ville. Avec de l’imagination et des papiers colorés, construit ta propre tourelle. Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 02200 Soissons Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

