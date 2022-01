ATELIER « Tourne, tourne petit moulin ! » Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

ATELIER « Tourne, tourne petit moulin ! » Abbaye de Saint-Savin, 18 février 2022, Saint-Savin. ATELIER « Tourne, tourne petit moulin ! »

Abbaye de Saint-Savin, le vendredi 18 février à 15:00

L’époque médiévale a vu le développement des moulins pour subvenir aux besoins alimentaires des populations …Viens découvrir l’exposition À table au Moyen-Age ! et amuses-toi à comprendre le fonctionnement du moulin grâce à des jeux de construction à manipuler !

5€/personne

Un atelier pour partir à la découverte des moulins et de leur importance à l’époque médiévale ! Ce moment convivial se terminera par une initiation à l’assemblage d’engrenage ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T16:00:00

