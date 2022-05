ATELIER TOURNAGE SUR BOIS Quelaines-Saint-Gault, 18 juin 2022, Quelaines-Saint-Gault.

EUR 100 Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le samedi 18 juin : si je vous dis tour à bois, gouge à dégrossir, bédane, bois de contrefil… Ce jargon n’aura plus de secret pour vous après quelques heures de stage. Vous pourrez créer des bols, des boites rondes, un jeu de quilles, un pied de lampe design. Vous retrouverez de la douceur, de la finesse, des effets graphiques et de couleur en mélangeant des essences de bois.

Bienvenue à Atelier Mayenne : un lieu dédié à l’artisanat, un atelier partagé pour échanger et partager nos savoir-faire, découvrir, s’initier ou se perfectionner au travail manuel.

ateliermayenne@gmail.com +33 6 70 02 82 58 https://www.ateliermayenne.com/

