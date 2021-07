Ris-Orangis Les Cinoches Essonne, Ris-Orangis Atelier tournage Les Cinoches Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Ris-Orangis

Atelier tournage Les Cinoches, 26 août 2021, Ris-Orangis.

Les Cinoches, le jeudi 26 août à 14:00

L’atelier permettra aux participant·es de « se tester » à tous les postes d’un plateau de tournage. À partir d’une scène pré-écrite et d’un studio déjà installé, les participants n’auront plus qu’à se mettre dans la peau d’un professionnel du cinéma, du réalisateur qui criera « Action » et « Coupez », jusqu’au machiniste qui poussera le travelling, en passant par le 1er assistant qui utilisera le clap. À chaque nouveau plan (entre 3 et 5), les rôles alterneront.

Inscription obligatoire. Atelier limité à 20 participants.

Les Cinoches 3 allée Jean Ferrat 91130 Ris-Orangis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T17:00:00

Catégories d'évènement: Essonne, Ris-Orangis