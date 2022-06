ATELIER TOURNAGE DE LA TERRE, 24 juin 2022, .

ATELIER TOURNAGE DE LA TERRE

2022-06-24 14:00:00 – 2022-06-24 16:00:00

EUR 46 Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le vendredi 24 juin : le tournage de la terre, séance de 2 heures pour vous initier au tournage de la terre avec un tour et un suivi individuel.

Bienvenue à Atelier Mayenne : un lieu dédié à l’artisanat, un atelier partagé pour échanger et partager nos savoir-faire, découvrir, s’initier ou se perfectionner au travail manuel.

Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le vendredi 24 juin : le tournage de la terre, séance de 2 heures pour vous initier au tournage de la terre avec un tour et un suivi individuel.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par