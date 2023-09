Atelier Touche à tout Médiathèque Marguerite Duras Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

“JE STIMULE MES SENS”

ÉVEIL AU TOUCHER À TRAVERS DES ACTIVITÉS MULTISENSORIELLES ET DE MOTRICITÉ FINE EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS LES DOIGTS QUI RÊVENT

Après

la découverte et la manipulation libre des albums tactiles, place au jeu ! Les

enfants s’initient au relief et développent leur sens du toucher grâce à des

activités multisensorielles incluant discrimination précise des textures et

défis de motricité fine « à l’aveugle ». Les jeux proposés varient selon la

tranche d’âge choisie (3-5 ans ou 4-6 ans) : différencier “à l’aveugle” des

formes en bois, des ronds de matières, des cartes de graphismes imprimés en

relief, ou des lettres en volume par exemple. Le matériel sensoriel

utilisé est spécialement conçu pour développer la motricité et le sens du

toucher de tous les enfants.

L’atelier se termine par la réalisation d’un dessin en relief (collage,

gaufrage, ou autre technique) à rapporter à la maison.

En partenariat avec les éditions Les Doigts Qui Rêvent

Atelier pour les 3-5 ans, ouvert aux enfants déficients visuels

Sur inscription : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr ou 01.55.25.49.10

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Les doigts qui rêvent