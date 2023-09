Atelier touche à tout : « Je stimule mes sens » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

sur inscription à partir du 13 novembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Éveil au toucher à travers des activités multisensorielles et de motricité fine, pour les petits de 3 à 5 ans

Après la découverte et la manipulation libre d’albums tactiles, place au jeu ! Les enfants s’initient au relief et développent leur sens du toucher grâce à des activités multisensorielles incluant discrimination précise des textures et défis de motricité fine « à l’aveugle ».

L’atelier se termine par la réalisation d’un dessin en relief (collage, gaufrage, ou autre technique) à rapporter à la maison.

Atelier animé par l’association Les Doigts Qui Rêvent oeuvrant pour l’accès des enfants déficients visuels à la lecture, productrice de magnifiques livres tactiles illustrés, organisatrice d’actions de sensibilisation à la déficience visuelle pour tout public.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar billetweb.fr/pro/agendayourcenar

