Atelier TOC TOC TOC Médiathèque Françoise Sagan, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 10h00 à 11h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Lucie Félix, Lecture et jeu libre pour la petite enfance

Atelier TOC TOC TOC : cet atelier est un moment de jeu libre et de lecture, un mélange de sérieux et de fantaisie si naturel chez les enfants. Les livres nous servent de chemin, de murs et de fenêtres, de jardin ou de forêt, de piste de décollage. Ils nous rapprochent, sur les genoux, dans les bras. A chacun de construire son nid, élargir la vue à sa fenêtre, trouver son équilibre.

Dans le cadre de Partir en livre, le grand festival du livre jeunesse partout en France.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Lucie Félix