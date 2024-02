Atelier tissus Ancienne mairie de Venoix Caen, samedi 17 février 2024.

Atelier tissus Ancienne mairie de Venoix Caen Calvados

L’équipe de La Recyclette vous propose un atelier tissus avec notre partenaire Sophie B, autour de la récup’ et de l’éco-design :

Réparation de vêtements, transformation dans une démarche créative et éco-responsable… l’Up-cycling !!

L’atelier est ouvert de 14h à 18h. L’inscription est fortement recommandée (cliquez sur « je participe) https://www.votc.fr/collect/description/393065-o-atelier-tissus

Plusieurs créneaux sont proposés. Les personnes inscrites seront prioritaires.

Venez avec vos tissus et votre matériel si possible. Si ce n’est pas le cas, pas d’inquiétude, nous en aurons sur place :))

Ancienne mairie de Venoix 102 Avenue Henry Chéron

Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 18:00:00



L’événement Atelier tissus Caen a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Caen la Mer