Atelier tissage sauvage Égry, 6 août 2022, Égry.

Atelier tissage sauvage Égry

2022-08-06 14:30:00 – 2022-08-06 16:30:00

Égry Loiret Égry

L’association Dicila propose un atelier tissage sauvage, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale, qui travaille avec des matières naturelles questionnant l’environnement. Une visite de l’atelier à la découverte des matières et des techniques autour du tissage vous sera proposée. Puis, lors d’une promenade, vous récolterez des végétaux environnants pour les intégrer dans votre création lors d’une initiation au tissage sur cardes. Vous vous familiariserez ainsi avec cette technique universelle demandant précision et attention du geste. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

L’association Dicila propose un atelier tissage sauvage, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale, qui travaille avec des matières naturelles questionnant l’environnement. Une visite de l’atelier à la découverte des matières et des techniques autour du tissage vous sera proposée. Puis, lors d’une promenade, vous récolterez des végétaux environnants pour les intégrer dans votre création lors d’une initiation au tissage sur cardes. Vous vous familiariserez ainsi avec cette technique universelle demandant précision et attention du geste. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

DTMC – OTGP

Égry

dernière mise à jour : 2022-05-13 par