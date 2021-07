Nîmes Musée du Vieux Nîmes Gard, Nîmes Atelier « Tissage pour tous » Musée du Vieux Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Musée du Vieux Nîmes, le samedi 18 septembre à 10:00

En partenariat avec le CEMA (Centre d’Évaluation et de Mobilisation des Aptitudes) Guillaumet, le musée du Vieux Nîmes propose de découvrir le nouvel accrochage des collections textiles, suivis d’un atelier de tissage mené par les personnes accueillies au CEMA Guillaumet. L’établissement nîmois accueille des adultes en situation d’handicap. Elle les accompagne dans la prise d’autonomie et favorise l’intégration. Samedi à 10h – durée 2h Réservation au 04 66 76 73 70 Découverte du nouvel accrochage des collections textiles suivis d’un atelier de tissage mené par les personnes accueillies au CEMA Guillaumet. Musée du Vieux Nîmes Place aux Herbes, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

