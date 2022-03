Atelier tissage pour les enfants Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Atelier tissage pour les enfants Sainte-Sigolène, 25 avril 2022

2022-04-25 14:30:00 – 2022-04-25 17:00:00

Sainte-Sigolène Haute-Loire EUR 7.5 7.5 Atelier tissage au musée La Fabrique. Initiation sur des cadres et petits métiers à tisser, visite commentée du musée côté tissage. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme. Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène Haute-Loire