Atelier tissage Mandala Dity Pont-l’Abbé, mardi 5 mars 2024.

Atelier tissage Mandala Dity Pont-l’Abbé Finistère

Dans la tradition tibétaine ils sont des protecteurs spirituels. Dans celle des indiens huichois de la sierra dadré au Mexique, les ojos de Dios (yeux de Dieu) sont des talismans fabriqués par le père pour protéger son enfant. Dans les 2 cas, ils sont très colorés et très complexes !

Lors de l’atelier vous réaliserez les formes les plus simples de mandalas, pour les utiliser en décoration ou en mobile… et vous y mettrez la signification qui vous plait !

Par tranche de 20 minutes

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire. Nombre de participants 3 mini .

Début : 2024-03-05 10:30:00

fin : 2024-03-05 13:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

