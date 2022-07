Atelier Tissage: Les Artisseuses La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Toute la journée dès 10h, création et exposition d’une oeuvre collective textile, menée par les Arts Tisseuses dans le cloître de l’Abbaye pour découvrir l’art du tissage. Visite guidée « Tisser la Nature » à 16h. +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ Cloître Abbaye La Chaise-Dieu

