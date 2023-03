Voyage au coeur du tissage Atelier Tissage Laurence Waldner, 27 mars 2023, Paris.

Voyage au coeur du tissage 27 mars – 2 avril Atelier Tissage Laurence Waldner

Voyage au cœur d’un atelier de tissage vers une étoffe d’exception

Le temps d’un instant, imaginer partir d’un fil, d’une matière, d’une couleur, marier au gré de votre imaginaire à d’autres textures, à d’autres couleurs et créer ainsi une étoffe d’exception.

Une étoffe qui vous entourera d’une douceur et d’un bien-être incomparable, sublimera votre intérieur… travail du tisserands, mon quotidien de chaque jour, que j’aimerais vous faire découvrir cette année pour les Journées Européenne des Métiers d’Art.

Partager avec vous la complexité d’une étoffe précieuse; le montage d’une chaîne sur le métier à tisser, le passage de la trame avec la navette.

Le travail des fils de trames sur une même chaîne qui vous apporte des textures différentes: la rusticité du chanvre, la noblesse du lin, beauté de la soie…

Mettre dans ses mains une écharpe d’angora, de soie, de cachemire et avoir l’impression de porter un nuage… sensation inédite au milieu des matières, de douceur et de beauté qui sublimera vos sens.

Atelier Tissage Laurence Waldner 30 rue Rousselet 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0626031621 »}, {« type »: « link », « value »: « http://WWW.Kaydara.paris »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laurencewaldner.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Tissage à bras Plaids

©Yohann Doaré / Divalis.Digital