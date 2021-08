Bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux, Gironde Atelier tissage “La Mémoire à l’œuvre” FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier tissage “La Mémoire à l’œuvre” FRAC MÉCA, 28 août 2021, Bordeaux. Atelier tissage “La Mémoire à l’œuvre”

FRAC MÉCA, le samedi 28 août à 15:00

Venez réaliser à l’aide d’un peigne d’encroix un petit tissage composé de divers matériaux tels que des tissus, du plastique ou encore du papier découpé **en harmonie avec une œuvre de l’artiste Georgina Maxim** présentée dans l’exposition _Memoria : récits d’une autre Histoire_. Cet atelier mené en duo adulte/enfant ou seul.e est l’occasion de s’essayer à la technique artisanale ancestrale du tissage en lirette et d’appréhender par la pratique l’œuvre d’une artiste zimbabwéenne contemporaine.

3€ par participant

avec Isabelle Hautefeuille FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T17:30:00

