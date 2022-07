Atelier tissage Gellin Gellin Catégories d’évènement: Doubs

Gellin

Atelier tissage Gellin, 24 août 2022, Gellin. Atelier tissage

Écomusée Maison Michaud Gellin Doubs

2022-08-24 – 2022-08-24 Gellin

Doubs Gellin Initiez-vous en famille à l’art du tissage. Démonstration de filage au rouet et fabrication d’un petit tissu sur un cadre à tisser. Limité à 8 personnes. Réservation obligatoire au plus tard le jour même avant midi. +33 3 81 88 55 11 Initiez-vous en famille à l’art du tissage. Démonstration de filage au rouet et fabrication d’un petit tissu sur un cadre à tisser. Limité à 8 personnes. Réservation obligatoire au plus tard le jour même avant midi. Gellin

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Gellin Autres Lieu Gellin Adresse Écomusée Maison Michaud Gellin Doubs Ville Gellin lieuville Gellin Departement Doubs

Gellin Gellin Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gellin/

Atelier tissage Gellin 2022-08-24 was last modified: by Atelier tissage Gellin Gellin 24 août 2022 Écomusée Maison Michaud Gellin Doubs

Gellin Doubs