Atelier tissage – Décors des Festifolies d’Automne, 30 juillet 2022, .

2022-07-30

Horaire : 09:00 12:00

Gratuit : non Tout public

Les ateliers décors des Festifolies de Saint-Aignan de Grand Lieu sont ouverts depuis déjà plusieurs mois et ont lieu chaque semaine le vendredi de 14h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. Cet été, une création participative vous est proposée autour du tissage, l’idée étant de créer un grand décor textile sur le grillage de l’ancienne Maison des jeunes située sur le parking du Grand Fief. La thématique des décors est l’eau et la brume des marais et des nuées. Un stock de tissu à motifs sur fond bleu est prévu par l’intervenante mais plus nous en avons plus les possibilités de création sont diversifiées. N’hésitez donc pas à emmener votre propre tissu lors de l’atelier. Ces ateliers de tissage sont animés par Anne Bougé, professionnelle dans la création de petits et grands décors et auront lieu les : Samedis 02/07 – 23/07 – 30/07 – 20/08 et 27/08 de 9h à 12h Vous pouvez également travailler en autonomie entre ces différents rendez-vous, en profitant de l’ouverture hebdomadaire des ateliers décors. Pas d’obligation de présence sur toutes les dates bien que cela soit encouragé.



02 40 26 44 44 https://my.weezevent.com/ateliers-decors-tissage