du mercredi 30 mars au mercredi 18 mai à Centre culturel Château Palmer

Ludiques et pédagogiques les ateliers sont destinés aux enfants de 8 à 12 ans. A chaque séance, l’enfant réalise lui-même son tissu et repart avec sa création! Programme: * Accueil des enfants et visite de l'[exposition le tissu, de fils en aiguilles](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/exposition-de-fils-en-aiguilles) * Séance de Tissage: chaque participant choisi ses couleurs de fils et réalise sa création sur des petits métiers à tisser, encadré par les membres de l’OCAC ; * Goûter et temps d’échange sur l’atelier

10€ / de 8 à 12A / 5 participants par atelier

En lien avec l'exposition "le tissu de fils en aiguilles", l'OCAC propose des ateliers tissage destinés aux enfants!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00;2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T16:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:30:00;2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:30:00;2022-05-18T14:30:00 2022-05-18T16:30:00

