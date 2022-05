Atelier “Tirons le fil” Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Atelier “Tirons le fil” Saint-Pol-sur-Ternoise, 10 mai 2022, Saint-Pol-sur-Ternoise. Atelier “Tirons le fil” 9 Rue d’Hesdin Saint-Pol-sur-Ternoise

–

9 Rue d’Hesdin Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise Ce samedi 14 mai, venez à l’atelier organisé par Les Loutres, sur le thème “Tirons le fil” !

loutresduchels@gmail.com



