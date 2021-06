Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Atelier Tinkercad circuit Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Tinkercad circuit Cité des Sciences et de l’Industrie, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris. Atelier Tinkercad circuit

du jeudi 24 juin au vendredi 2 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Atelier en ligne : Tinkercad circuits

Programmer des circuits électroniques sans tapper une seul ligne de code. C’est ce que nous propose la plateforme Tinkercad.

Venez relever les défis électroniques que nous avons concoctés pour vous. Le seul prérequis est de savoir utiliser une souris. , **Batiment**: Niveau – 1>Carrefour numérique **Thèmes**: Innovation – recherche – industrie – ingenierie **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/art-mecatronique-levenement/)

Gratuit sur inscription

16h-17h [ATELIER] Programmer des circuits électroniques sans tapper une seul ligne de code. C’est ce que nous propose la plateforme Tinkercad. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T16:00:00 2021-06-24T17:00:00;2021-06-24T16:00:00 2021-06-24T17:00:00;2021-06-24T16:00:00 2021-06-24T17:00:00;2021-06-24T16:00:00 2021-06-24T17:00:00;2021-06-25T16:00:00 2021-06-25T17:00:00;2021-06-25T16:00:00 2021-06-25T17:00:00;2021-06-25T16:00:00 2021-06-25T17:00:00;2021-06-25T16:00:00 2021-06-25T17:00:00;2021-07-01T16:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-01T16:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-01T16:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-01T16:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris