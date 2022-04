Atelier théorique sur la rénovation Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Atelier théorique sur la rénovation Perche en Nocé, 12 avril 2022, Perche en Nocé. Atelier théorique sur la rénovation lors de l’inscription Nocé Perche en Nocé

2022-04-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-12 17:00:00 17:00:00 lors de l’inscription Nocé

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Comment gérer les problèmes d’humidité

Infiltration d’eau, moisissures, tâches… Savoir identifier les

origines du problème? Quelles solutions pour y remedier? Un atelier d’échange animé par les conseillers d’Eco-Pertica.

(Observation de cas concrets, chez des propriétaires d’une longère percheronne) Gratuit

14h-17h

