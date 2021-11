Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax Atelier: Thême nature Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Atelier: Thême nature Saint-Paul-lès-Dax, 24 novembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Atelier: Thême nature Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

2021-11-24 – 2021-11-24 Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères

Petite balade et grandes questions, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les oiseaux chantent? Partez en quête de quelques réponses dans le parc de la médiathèque.

Médiathèque Louise Michel
1 bis rue des Bruyères
Saint-Paul-lès-Dax