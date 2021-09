Castanet-Tolosan POT'&CO Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Atelier thème “Harry Potter” POT’&CO Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Atelier thème “Harry Potter” POT’&CO, 8 septembre 2021, Castanet-Tolosan. Atelier thème “Harry Potter”

du mercredi 8 septembre au mercredi 22 septembre à POT’&CO

Cette semaine POTnCO organise l’atelier HARRY POTTER : Au programme : – cours de sorcellerie : création de mini-baguette de sorcellerie, révision des formules de base (optionnel) – cours d’organisation : viens décorer ta trousse avec les thèmes que tu souhaites d’Harry POTTER. Personnages, formules magique, couleurs des différentes maisons … nous mettons à ta disposition un large choix de sticker – petit quizz pour jouer en créant! A partir de 8 ans – atelier de 1h30 Mercredi à 15h00 et 16h30 Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte 6 personnes max par atelier Tarif : 15€ par atelier Autres dates : info au 06.50.25.46.05 Inscription obligatoire :06.50.25.46.05 Ou par mail : [[sylvie.k.walters@gmail.com](mailto:sylvie.k.walters@gmail.com)](mailto:sylvie.k.walters@gmail.com) ou [w](http://sortiracastanet.blogspot.fr/)ww.potnco.blogspot.com

15€ par participants

Vient faire une baguette magique, et personnaliser une trousse sur le thème Harry POTTER POT’&CO 2 rue des mariniers, 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T16:30:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T16:30:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:30:00

