Atelier thématique en Famille à la Ferme Pédagogique La Petite Bray’tagne

2022-04-03 – 2022-04-03 15 15 Il s’agit d’aborder des thématiques précises, comme par exemple l’alimentation, le lien avec la nature, afin de repartir avec des clés pour faire autrement à la maison ensuite. Ces ateliers sont animés de façon à être ludiques et adaptés aux enfants et aux parents. Le tarif est de 15€ par duo enfant-parent, 5€ par personne supplémentaire (gratuit pour les moins de 3 ans). Durée : 2h Réservation obligatoire au 06 79 24 14 74 Thématiques :

Dimanche 24 avril : “Comment se reconnecter à la nature en jouant avec nos enfants ?”

Dimanche 01 mai : "Quelles habitudes alimentaires pour aider la planète ?"

