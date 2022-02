Atelier thématique adulte/enfant Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Atelier thématique adulte/enfant Ervy-le-Châtel, 9 avril 2022, Ervy-le-Châtel. Atelier thématique adulte/enfant Ervy-le-Châtel

2022-04-09 – 2022-04-09

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel Samedi 9 avril : ERVY LE CHATEL – Atelier duo adulte/enfant sur le thème de Pâques (atelier chocolat), à la Médiathèque Thibaud de Champagne, de 14h à 16h. Animé par les Ateliers de Corentine. Masque et passe sanitaire obligatoire. Sur inscription : +33 (0)3 25 81 64 32 – mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr +33 3 25 81 64 32 Samedi 9 avril : ERVY LE CHATEL – Atelier duo adulte/enfant sur le thème de Pâques (atelier chocolat), à la Médiathèque Thibaud de Champagne, de 14h à 16h. Animé par les Ateliers de Corentine. Masque et passe sanitaire obligatoire. Sur inscription : +33 (0)3 25 81 64 32 – mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr Ervy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-01-29 par Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ervy-le-Châtel Autres Lieu Ervy-le-Châtel Adresse Ville Ervy-le-Châtel lieuville Ervy-le-Châtel Departement Aube

Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ervy-le-chatel/

Atelier thématique adulte/enfant Ervy-le-Châtel 2022-04-09 was last modified: by Atelier thématique adulte/enfant Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 9 avril 2022 Aube Ervy-le-Châtel

Ervy-le-Châtel Aube