2022-05-06 – 2022-05-06

0 EUR vendredi 6 et samedi 7 mai 2022 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë

atelier théâtre du Collège du Bastberg / Audrey ARNOUX et Céline d’ABOUKIR

pratiques artistiques / théâtre

Le projet se veut une suite d’arrêts sur image dans le chemin de vie qu’a été l’enfance des élèves de l’atelier.

Nous souhaitons leur faire regarder cette période comme si elle était déjà loin derrière eux, pour créer une mise à distance entre le germe d’adulte en devenir et l’enfant qu’ils ne sont déjà plus tout à fait. Entre petits bonheurs et grandes peurs, apprentissages et bêtises, rencontres, amitiés et disputes, il reste des souvenirs qui forment le puzzle du spectacle final.

Les élèves présentent ce regard sur l’enfance, la leur mais aussi celle d’écrivains, à travers de multiples saynètes tantôt douces, drôles et cocasses, tantôt sérieuses, émouvantes voire tristes.

Un travail collaboratif élèves-professeur-intervenante qui laissera des traces dans les mémoires, tout comme l’enfance.

Intervenant artistique : Céline d’ABOUKIR

Professeure chargée de l’atelier : Audrey ARNOUX

Avec en jeu : les élèves du collège du Bastberg de Bouxwiller

Régie : Olivier MEYER

entrée libre / plateau

réservations obligatoires (même pour les parents d’élèves) au 03 88 70 94 08 ou à contact@theaboux.eu

Bouxwiller

