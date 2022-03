Atelier théâtre Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’évènement: Cher

Atelier gratuit accessible à partir de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription le lundi 04 avril 2022 Sur le principe de la pièce de théâtre « La petite robe bleue », Marion Godon, comédienne et metteure en scène de la Compagnie Maintenant ou Jamais invitera les participants à choisir une forme d’expression théâtrale qui retrace leur état d’esprit et leur parcours symbolisés par un objet personnel . centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr +33 2 48 55 65 84 12 personnes Maximum

Date limite d’inscription le lundi 04 avril 2022 Centre Louis Aragon

