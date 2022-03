Atelier théâtre pendant les vacances ! Le Grand Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

**Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30** **De 13 à 18 ans – Tarif : 60€** Un groupe de jeunes adolescents de 13 à 18 ans se réunira pour une semaine de travail autour de « Cramée » de Sylvain Levey. L’auteur encadrera les participants afin de concevoir ensemble une mise en espace et donner vie au texte. « Cramée » c’est le récit d’une émancipation, c’est une ode à la liberté portée haut et fort par trois personnages qui ont décidé de ne pas correspondre à l’étiquette qu’on veut absolument leur coller. « Cramée » c’est la rencontre incandescente entre Chloé, Arès et Donovan. Celle qui va mettre le feu aux poudres. **Renseignements et inscriptions : 03 20 09 45 50 ou [relationspubliques@legrandbleu.com](mailto:relationspubliques@legrandbleu.com)**

Vivez la mise en scène de la pièce “Cramée” de Sylvain Levey, auteur associé au Grand Bleu ! Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T12:30:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:30:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T12:30:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T12:30:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T16:30:00

