Atelier théâtre parents – enfants

Atelier théâtre parents – enfants

Théâtre d’Arles, le mercredi 9 mars à 14:30

Atelier théâtre parent-enfant autour du spectacle Terairofeu + goûter Animé par Simon Anglès, comédien Dès 6 ans Tarif 10 € / 5 € Mercredi 9 mars de 14h30 à 16h30 Comment notre imaginaire permet de transfigurer notre quotidien ? Quelles nouvelles expériences pouvons nous inventer avec la matière la plus déconsidérée ? Quelles surprises se cachent au fond de nos poubelles ? Résidus plastiques, sac en papier craft, bouts de tuyaux, sacs poubelles et autres déchets divers et variés, souvent reléguées dans les décharges et les bennes à ordures, servirons de matières premières à cet atelier. Nous proposons aux participants de partager le processus de création du spectacle Terairofeu. À partir de ces déchets divers, nous construirons de magnifiques costumes d’apparat et inventerons d’étranges personnages.

5 à 10 €

A partir de déchets divers, nous construirons de magnifiques costumes d’apparat et inventerons d’étranges personnages.

Théâtre d’Arles 34 boulevard Georges Clemenceau 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



