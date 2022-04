Atelier théâtre Mollkirch, 28 mai 2022, Mollkirch.

Atelier théâtre Mollkirch

2022-05-28 15:30:00 – 2022-05-28 17:30:00

Mollkirch Bas-Rhin Mollkirch

Animé par Nathalie Tuleff, comédienne et metteuse en scène, venez découvrir l’expérience du théâtre et de la scène : connaître sa voix, renforcer la confiance en soi par l’expression orale, la créativité, le jeu, l’observation et l’écoute.

Atelier à partir de 17 ans.

A l’occasion des 50 ans de l’EMPR, découvrez l’expérience du théâtre et de la scène ! A partir de 17 ans.

+33 6 85 05 48 17

