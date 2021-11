Paris Lycée Janson de Sailly Paris Atelier théâtre lycée Janson de Sailly: « Parcours de santé » Lycée Janson de Sailly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier théâtre lycée Janson de Sailly: « Parcours de santé »

Lycée Janson de Sailly, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Dans le cadre de la nuit de la lecture 2022 l’atelier théâtre du lycée Janson de Sailly présente : **PARCOURS DE SANTÉ** Spectacle déambulatoire autour de grands textes qui explorent nos différentes relations à la médecine, au médecin et à la maladie… En compagnie de Molière, Jules Romain, La Fontaine, Hanock Levin, et Maylis de Kerangal. Le samedi 22 janvier 2022à 17H et 18H30 Réservations sur: [cdi@janson-de-sailly.fr](mailto:cdi@janson-de-sailly.fr)

sur inscription

L’atelier théâtre du lycée Janson de Sailly propose pour la Nuit de lecture une déambulation insolite dans diverses salles de cet établissement scolaire, Lycée Janson de Sailly 106 rue de la Pompe 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T20:00:00

