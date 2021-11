Atelier théâtre japonais Lescar, 4 décembre 2021, Lescar.

Atelier théâtre japonais La Boîte à outils de Lydie 25 Avenue Marguerite de Navarre Lescar

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 12:30:00 La Boîte à outils de Lydie 25 Avenue Marguerite de Navarre

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 20 30 » Besoin d’un moment pour vous? Pour vos préparations de Noël? Lydie et Sandy, professionnelles de la petite enfance, vous accueillent dans un espace chaleureux, bienveillant et créatif. Un atelier massage pour enfant, des créations de Noël, et des contes au théâtre japonais, leur seront proposés. Pour que le premier week-end du mois de décembre soient un plaisir pour tous »

+33 6 22 09 49 25

