ATELIER-THEATRE GRATUIT ET OUVERT A TOUS La Fabrique de la Solidarité, 14 octobre 2021, Paris. Du 14 octobre au 30 décembre 2021

jeudi de 14h à 17h

gratuit

L’association 3027 vous invite à participer à l’atelier-théâtre gratuit et ouvert à tous chaque semaine à La Fabrique de la Solidarité, en partenariat avec l’association La Cloche. L’association 3027 agit en faveur du droit à l’accès aux pratiques artistiques, sportives et culturelles pour tous. L’atelier-théâtre mêle des personnes en situation de précarité et d’isolement et le grand public. Découvrez toutes les activités solidaires de l’association sur : www.3027.org Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire pour participer. Animations -> Atelier / Cours La Fabrique de la Solidarité 8 Rue de la Banque Paris 75002

Contact :3027 0683638798 contact@3027.org https://www.3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept

